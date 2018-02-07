Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в Якутии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Возгорание возникло на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Огнём охвачена площадь в 70 кв. м», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что из здания были эвакуированы 13 человек, их временно разместили в автобусах, выделенных администрацией.
«Один пострадавший госпитализирован», — уточнили в экстренных службах.
О причинах пожара не сообщается.
Ранее Nation News передавало, что в Вологодской области при пожаре погиб пенсионер.