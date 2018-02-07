Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в Якутии

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Один человек пострадал в результате возгорания, которое произошло в населённом пункте Серебряный Бор города Нерюнгри в Якутии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Возгорание возникло на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Огнём охвачена площадь в 70 кв. м», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что из здания были эвакуированы 13 человек, их временно разместили в автобусах, выделенных администрацией.

«Один пострадавший госпитализирован», — уточнили в экстренных службах.

О причинах пожара не сообщается.

Ранее Nation News передавало, что в Вологодской области при пожаре погиб пенсионер. 

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Общество Происшествия
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