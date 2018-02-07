СМИ рассказали о спорном перекрёстке в Москве

В Москве решили проблему с перекрёстком между шоссе Энтузиастов и Третьим транспортным кольцом, на котором сигналы светофоров понимались водителями двусмысленно, что приводило к привлечению их к административной ответственности. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что перекрёсток устроен так, что съехать с Шоссе Энтузиастов можно из любого из двух крайне правых рядов, а стоящий на перекрёстке светофор оснащён дополнительной секцией со стрелкой, которая иногда гаснет. Также на этом участке проходят трамвайные пути.

Как выяснило издание, наибольшие трудности развязка вызывала у водителей, которые собираются повернуть со второго ряда на внутреннюю сторону ТТК. Двусмысленное толкование сигнала светофора приводило к привлечению их к административной ответственности.

После обращения журналистов ЦОДД признал запутанную организацию движения на данном участке.

«Дирекция признала, что водителями сигналы светофора могут пониматься двусмысленно, в качестве быстрого частичного решения проблемы предлагается прорисовка стрелки с направлениями движениями», — заявил глава Ситуационного центра ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД), замглавы ведомства Александр Евсин.

Отмечается, что 2 февраля в боковую секцию светофора поставили новую линзу с двумя стрелками — по одной на каждый съезд с ТТК.

Ранее m24 передавал, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.