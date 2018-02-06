В Ставропольском крае завели уголовное дело из-за гибели ребёнка на охоте

В Ставропольском крае завели уголовное дело после гибели 13-летнего ребёнка на охоте, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По версии следствия, 3 февраля житель Ставрополя и его сын отправились на охоту у посёлка Цымлянский. Мужчина перезаряжал ружьё и случайно нажал на спусковой крючок, произошёл выстрел в сторону мальчика. Ребёнок скончался на месте.

Расследование продолжается.

Ранее Inforeactor сообщало, что на Урале мужчина застрелил человека, приняв его за животное.