В центре Кемерова ограничат движение из-за антитеррористических учений

В Центральном районе Кемерова ограничат движение утром в четверг, 8 февраля, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на городские власти.

Проезд будет закрыт с 09:00 до 14:00. Это связано с проведением антитеррористических учений.

В частности, движение ограничат на улице Рукавишникова (от проспекта Ленина до Красноармейской) и на Коммунистической улице (от Черняховского до Кузнецкого проспекта).

Ранее m24 сообщало, что на участке Хорошёвского шоссе ввели ограничения из-за строительства ТПК.