Суд в Москве приговорил коммерческого директора фирмы к семи годам колонии за спонсирование ИГ

Московский окружной военный суд приговорил коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова к семи годам заключения в колонии за спонсирование террористической группировки «Исламское государство»*, передаёт ТАСС.

«Суд постановил признать Нурмагомедова виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК России и назначить ему семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — заявил судья.

В феврале 2017 года Нурмагомедов был арестован по обвинению в спонсировании ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.