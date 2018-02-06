Эксперт оценил выдвижение на пост премьера Дагестана министра экономики Татарстана

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Павел Астахов
Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин в беседе с RT прокомментировал сообщение о выдвижении на пост премьера Дагестана кандидатуры министра экономики Татарстана Артёма Здунова.
Эксперт оценил выдвижение на пост премьера Дагестана министра экономики Татарстана
  • Артём Здунова
  • РИА Новости

«В Дагестане совершенно очевидно нужна перезагрузка всей системы государственного управления на уровне региона. Насколько целесообразно использовать там людей, которые эффективно себя показали в других территориях? Думаю, достаточно оправданно. Но я уверен, что и в самом Дагестане много сильных управленцев, у которых нет проблем с антикоррупционным законодательством», — сказал Костин. 

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя дагестанского парламента сообщило, что врио главы Дагестана Владимир Васильев внёс на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артёма Здунова на должность премьера. 

6 февраля врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, который был задержан накануне, было предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества.

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