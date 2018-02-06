Кузнецова предложила проанализировать поисковые запросы детей в интернете

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила с инициативой провести исследования на тему поисковых запросов детей в интернете.

«Исследования, которые есть сегодня в экономической и цифровой экономике, такие исследования нужны сегодня в сфере детского интернета», — цитирует Кузнецову ТАСС.

По её словам, они позволят увидеть, какие запросы в каждом возрасте задаёт ребёнок и насколько готов сегодняшний интернет на них ответить.

Омбудсмен отметила, что ограничивать доступ детей к вредной информации в интернете недостаточно, необходимо создавать «позитивный контент».

«Я считаю, что именно предложения по новому контенту, по работе над созиданием позитивного — того, что заинтересует и будет побуждать наших детей к созиданию, — вот это конструктивное направление, в котором, я думаю, мы вместе сможем многое сделать», — отметила она.

Ранее Ассоциация родительских комитетов и сообществ призвала ужесточить контроль за социальными сетями.