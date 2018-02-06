Родственники байкера, сбитого насмерть полицейским, пожаловались в Генпрокуратуру на следствие

Родственники байкера Андрея Живова, который был сбит насмерть Дмитрием Федяниным, в то время занимавшим пост замначальника Одинцовской полиции, пожаловались в Генпрокуратуру на следствие по уголовному делу.

Как рассказала RT вдова Живова Светлана, с момента ДТП прошло уже полгода, однако виновнику аварии до сих пор не предъявлено обвинение.

По словам адвоката семьи Андрея Мишонова, он даже не допрошен в качестве подозреваемого.

Близкие погибшего отмечают, что спустя полгода всё ещё не готовы результаты автотехнической экспертизы. По их словам, это вызывает сомнения в том, ведётся ли расследование должным образом.

Светлана добавляет, что следователь по делу избегает общения с потерпевшими.

«Я пытаюсь дозвониться до следователя, Альбины Александровны, но не могу, — рассказала RT Светлана Живова. — Она просто не берёт трубку. Что с Федяниным, мы не знаем, он больше с нами не связывался».

Резонансное ДТП произошло вечером 6 сентября 2017 года. Федянин, управляя служебным седаном Ford Mondeo, двигался по эстакаде на Можайском шоссе в Москве и сбил стоявшего на обочине рядом со своим мотоциклом 35-летнего Андрея Живова. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Сам Федянин был госпитализирован.

По данным следствия, полицейский находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.