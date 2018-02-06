Экс-глава дагестанского Кизилюрта стал фигурантом двух дел о превышении полномочий
«Возбуждено два уголовных дела в отношении Устархана Алюкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления»)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2012 году Алюков, зная, что земельные участки площадью 600 кв. м и 500 кв. м являются федеральной собственностью, незаконно предоставил их в собственность двоим местным жителям.
Как отметили в СК, в результате незаконных действий Алюкова были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинён материальный ущерб бюджету России.
Ранее Абдусамаду Гамидову, врио председателя правительства Дагестана, задержанному накануне, предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества.