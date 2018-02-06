Экс-глава дагестанского Кизилюрта стал фигурантом двух дел о превышении полномочий

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Два уголовных дела возбуждено против Устархана Алюкова, бывшего главы Кизилюрта, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

«Возбуждено два уголовных дела в отношении Устархана Алюкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2012 году Алюков, зная, что земельные участки площадью 600 кв. м и 500 кв. м являются федеральной собственностью, незаконно предоставил их в собственность двоим местным жителям.

Как отметили в СК, в результате незаконных действий Алюкова были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинён материальный ущерб бюджету России.

Ранее Абдусамаду Гамидову, врио председателя правительства Дагестана, задержанному накануне, предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества.

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Общество Происшествия
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