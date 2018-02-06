Бастрыкин рассказал о росте числа преступлений террористической направленности в 2017 году

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений террористической направленности в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом.

Отмечается, что в 2017 году в суд было направлено 142 уголовных дела о терроризме, что на 45% больше, чем в 2016-м.

«В 2017 году следователи СК направили 142 уголовных дела о преступлениях террористического характера — это на 45% больше, чем в 2016 году», — приводит слова Бастрыкина РИА новости.

Ранее сообщалось, что благодаря звонкам граждан на телефон доверия ФСБ в 2017 году удалось задержать двух потенциальных членов террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.