МЧС сообщило о повреждении более 210 автомобилей из-за упавших деревьев в Москве

Во время сильного снегопада в Москве в минувшие выходные деревья упали более чем 210 автомобилей, сообщает МЧС России.

«В Москве повреждены более 210 автомобилей. В районе Измайлово дерево упало на трамвай, на время восстановительных работ были запущены компенсационные автобусы», — приводит РИА Новости пресс-релиз.

По подсчётам спасателей, всего за время разгула стихии в столице рухнули свыше двух тыс. деревьев.

Ранее m24 передавало, что москвичей призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.