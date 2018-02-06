МЧС сообщило о повреждении более 210 автомобилей из-за упавших деревьев в Москве
«В Москве повреждены более 210 автомобилей. В районе Измайлово дерево упало на трамвай, на время восстановительных работ были запущены компенсационные автобусы», — приводит РИА Новости пресс-релиз.
По подсчётам спасателей, всего за время разгула стихии в столице рухнули свыше двух тыс. деревьев.
Ранее m24 передавало, что москвичей призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.