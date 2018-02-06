В Минобороны заявили о намерении закупить более 100 боевых вертолётов Ка-52 «Аллигатор»

Министерство обороны России заявило о намерении приобрести ещё 114 боевых вертолётов Ка-52 «Аллигатор».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы военного ведомства Юрия Борисова.

«Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку. Нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолётов», — сказал Борисов.

По уточнённым данным, контракт будет подписан в рамках реализации новой Государственной программы вооружения на 2018—2027 годы.

Ранее сообщалось, что ВКС России получат более 100 модернизированных самолётов и вертолётов.