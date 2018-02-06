СМИ: Россиян обяжут контролировать соблюдение целей и сроков визита иностранных гостей

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Российские власти намерены обязать граждан контролировать соблюдение целей и сроков визита иностранных гостей и партнёров, соответствующий проект поправок МВД поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет газета «Известия».

По данным издания, за нарушение требований физическим лицам будет грозить штраф до 4 тыс. рублей, юридическим — до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе намерены принять в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на въезд в Россию иностранцев, чьи счета были заморожены по подозрению в финансировании терроризма или отмывании денег.

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