СМИ: Россиян обяжут контролировать соблюдение целей и сроков визита иностранных гостей

Российские власти намерены обязать граждан контролировать соблюдение целей и сроков визита иностранных гостей и партнёров, соответствующий проект поправок МВД поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет газета «Известия».

По данным издания, за нарушение требований физическим лицам будет грозить штраф до 4 тыс. рублей, юридическим — до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе намерены принять в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на въезд в Россию иностранцев, чьи счета были заморожены по подозрению в финансировании терроризма или отмывании денег.