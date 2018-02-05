Источник: в Подмосковье эвакуировали дом из-за звонка о взрывном устройстве

В Московской области эвакуировали пятиэтажный дом из-за звонка о взрывном устройстве, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, в полицию 4 февраля позвонил неизвестный. Он заявил, что в здании на улице Космонавтов в городе Дмитрове примерно в 18:00 заложат взрывное устройство.

На место выехали представители спецслужб. Они установили, что речь идёт о пятиэтажном панельном доме с четырьмя подъездами и 60 квартирами. Была проведена эвакуация жителей. Из строения вывели 50 человек и временно поместили их в автобус.

Кинологи с собаками обследовали дом, но не нашли ни бомб, ни взрывчатых веществ. В 19:00 жильцы вернулись в квартиры. Идёт поиск звонившего.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.