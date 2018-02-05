В суд Ижевска направлено дело обвиняемого в ложном минировании

Дело жителя Ижевска, сообщившего о ложном минировании, направлено в суд для рассмотрения по существу, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Днём 22 сентября 2017 года 30-летний обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был в одном из офисов банка и сказал сотрудникам, что в здании готовится взрыв.

Мужчине предъявлены обвинения. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор 21-летнему Мураду Магомадову, обвиняемому в заведомо ложном сообщении о минировании.