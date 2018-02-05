Путин наградил губернатора Санкт-Петербурга орденом

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу наградить Полтавченко Георгия Сергеевича — губернатора Санкт-Петербурга», — отмечается в документе.

Согласно этому указу, различными государственными наградами отмечен ещё ряд россиян.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Дружбы министра иностранных дел Сербии Ивицу Дачича.

Кроме того, медалью Пушкина наградили директора Мемориальной библиотеки князя Г.В. Голицына Кэтрин Голицыну, президента Национального союза Франция — Россия — СНГ Марка Дрюэна, завкафедрой мировой литературы и культуры Российско-армянского (славянского) университета Лилит Меликсетян.