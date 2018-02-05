У станции «Проспект Ветеранов» в Петербурге планируют создать перехватывающую парковку

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У станции «Парк Ветеранов» в Санкт-Петербурге планируют создать перехватывающую парковку. Как сообщает Inforeactor, об этом заявил пресс-секретарь депутата законодательного собрания Дениса Четырбока.

«В мою приёмную регулярно поступают обращения с просьбой решить проблему «транспортной блокады», которая сложилась в районе метро «Проспект Ветеранов». Здесь нет перехватывающих парковок», — процитировал он парламентария.

По словам Четырбока, жителям пригородов приходится оставлять свои автомобили во дворах, что препятствует нормальному движению и затрудняет проезд не только машин жильцов, но и спецтранспорта.

По данным вице-губернатора Игоря Албина, строительство перехватывающей парковки у этой станции метро намечено на 2019 год.

Ранее НСН сообщала, что Москва с 2012 года заработала на платных парковках более 15 млрд рублей.

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