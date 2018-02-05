В СК заявили, что Навальный вызван к следователю из-за инцидента на акции 28 января

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Алексей Навальный вызван для объяснений в следственный отдел после инцидента на несанкционированной акции 28 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«Проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в центре столицы. По предварительным данным, 28 января при задержании Алексея Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения», — цитирует РИА Новости Иванову.

Отмечается, что после проверки будет решено, есть ли в произошедшем состав преступления.

Ранее в МВД России сообщили, что 28 января в ходе проведения протестных акций в 16 городах были задержаны более 260 человек, которые впоследствии были отпущены из органов внутренних дел.

28 января сотрудники полиции также задержали блогера Алексея Навального на несогласованной акции в Москве.

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