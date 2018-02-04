Число задержанных и отменённых рейсов в аэропортах Москвы превысило 140

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Более 140 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах из-за сильного снегопада. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».
Число задержанных и отменённых рейсов в аэропортах Москвы превысило 140
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg

По данным на 13:23, в Домодедове 47 рейсов задержано, 23 отменено.

В аэропорту Шереметьево задержан 61 рейс, во Внукове шесть задержано и четыре отменено.

Ранее столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с сильным снегопадом и ветром до 20 м/с.

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