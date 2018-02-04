Пушков прокомментировал предложение Украины изменить процедуру применения вето в СБ ООН
«Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках «реформировать» СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая, безнадёжная затея», — написал он.
Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадёжная затея.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что делегация Украины в ООН заявила о необходимости реформировать Совет Безопасности, в частности особое внимание при этом уделить процедуре применения права вето.