Пушков прокомментировал предложение Украины изменить процедуру применения вето в СБ ООН

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал предложение украинской делегации изменить процедуру использования права вето в Совете Безопасности ООН, назвав его безнадёжной затеей.

«Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках «реформировать» СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая, безнадёжная затея», — написал он.

Ранее сообщалось, что делегация Украины в ООН заявила о необходимости реформировать Совет Безопасности, в частности особое внимание при этом уделить процедуре применения права вето.

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