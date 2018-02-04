Пушков прокомментировал предложение Украины изменить процедуру применения вето в СБ ООН

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал предложение украинской делегации изменить процедуру использования права вето в Совете Безопасности ООН, назвав его безнадёжной затеей.

«Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках «реформировать» СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая, безнадёжная затея», — написал он.

Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадёжная затея. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что делегация Украины в ООН заявила о необходимости реформировать Совет Безопасности, в частности особое внимание при этом уделить процедуре применения права вето.