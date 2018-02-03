Энергетики восстановили электроснабжение в Санкт-Петербурге

Энергетики восстановили электроснабжение жителей Санкт-Петербурга в полном объёме, сообщили в петербургском управлении МЧС.

«В 09:47 подача электроснабжения абонентам Кировского, Адмиралтейского, Московского, Василеостровского районов восстановлена в полном объёме», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к ликвидации аварии были привлечены 32 человека личного состава и 71 единица техники.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за сбоя на территории Первомайской ТЭЦ без электроснабжения остались более 100 тыс. человек.