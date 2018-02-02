Петербургское метро выпустило стикеры для Telegram

Петербургский метрополитен выпустил стикеры для мессенджера Telegram, передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу.

Это сделано для более удобного и информативного общения пассажиров.

В частности, есть стикеры «Спускаюсь», «Поднимаюсь», «В центре зала», «Метро закрыто», «Я в поезде».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что на Кожуховской линии впервые в истории Московского метрополитена построили двухпутный тоннель до станции «Юго-Восточная».