Юбилейная, 25-я выставка «Продэкспо» пройдёт в Москве с 5 по 9 февраля, сообщает kp.ru.

В ней примут участие более 2,3 тыс. компаний из 63 стран. Общая выставочная площадь превысит 100 тыс. кв. м.

Как отметил министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, за четверть века «Продэкспо» стала крупнейшей выставкой в стране, традиционно объединяя на своей площадке знаменитые российские и зарубежные предприятия в сфере производства продуктов питания.

Программа включает форумы, круглые столы, конференции, семинары. Самые крупные тематические салоны в 2018 году — кондитерский и алкогольный, в число лидеров также попал салон мясной и молочной продукции.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым начал экспортировать мясо птицы в Казахстан.