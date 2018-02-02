СК начал проверку по факту проживания семьи с ребёнком в землянке в Иркутской области
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения семьи с двухлетним ребёнком во временном жилище у теплотрассы промышленного предприятия в Ангарске», — указывается в заявлении.
Уточняется, что комиссия по делам несовершеннолетних изъяла девочку из семьи и поместила её в медицинское учреждение.
В отношении 22-летней матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге в больницу доставили ребёнка после отравления этиловым спиртом.