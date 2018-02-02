СК начал проверку по факту проживания семьи с ребёнком в землянке в Иркутской области

Короткая ссылка
Следователи приступили к проверке в связи с обнаружением семьи, которая проживала с малолетним ребёнком в землянке у теплотрассы в Иркутской области.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения семьи с двухлетним ребёнком во временном жилище у теплотрассы промышленного предприятия в Ангарске», — указывается в заявлении.

Уточняется, что комиссия по делам несовершеннолетних изъяла девочку из семьи и поместила её в медицинское учреждение.  

В отношении 22-летней матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге в больницу доставили ребёнка после отравления этиловым спиртом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru