СК начал проверку по факту проживания семьи с ребёнком в землянке в Иркутской области

Следователи приступили к проверке в связи с обнаружением семьи, которая проживала с малолетним ребёнком в землянке у теплотрассы в Иркутской области.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения семьи с двухлетним ребёнком во временном жилище у теплотрассы промышленного предприятия в Ангарске», — указывается в заявлении.

Уточняется, что комиссия по делам несовершеннолетних изъяла девочку из семьи и поместила её в медицинское учреждение.

В отношении 22-летней матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге в больницу доставили ребёнка после отравления этиловым спиртом.