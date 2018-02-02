В Челябинске вынесли приговор обвиняемому в убийстве бизнесмену

Челябинский областной суд вынес приговор предпринимателю Андрею Ковешникову, обвинявшемуся в убийстве бывшего партнёра по бизнесу, сообщает URA.RU.

По данной статье подсудимый признан невиновным. Он приговорён к 8,5 года колонии за соучастие в похищении человека, незаконное хранение и передачу членам банды двух пистолетов с патронами, а также гранаты, найденной у него при обыске.

Убийство произошло в городе Рудном в Казахстане в 2013 году. Из материалов дела следует, что Ковешников приехал туда специально для совершения мести, поскольку опасался конкуренции в бизнесе. Там он организовал банду, которая похитила предпринимателя и нанесла ему смертельные травмы, рассказали в пресс-службе областного суда.

Ранее Nation News сообщало, что житель Хабаровска приговорён к 23 годам за убийство сына.