СМИ: Во время акции «Киберпонедельник» россияне купили товаров на 2,5 млрд рублей

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Во время акции «Киберпонедельник» в 2018 году россияне приобрели товары на 2,5 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Это вдвое меньше, чем в 2017-м.

Среди самых популярных покупок — товары для зимнего отдыха (в том числе лыжи и коньки), электроника и бытовая техника, DIY-товары («сделай сам») для ремонта.

Средняя посещаемость интернет-магазинов выросла на 25—30% по сравнению с обычным днём.

Наибольшую активность традиционно проявили Москва и Московская область (25% от всероссийской выручки в «Киберпонедельник»), Татарстан (18%) и Санкт-Петербург (13%).

Ранее URA.RU сообщило, что сумма минимальной заработной платы на Ямале в 2018 году может достичь 24,6 тыс. рублей.

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