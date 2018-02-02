СМИ: Во время акции «Киберпонедельник» россияне купили товаров на 2,5 млрд рублей
Среди самых популярных покупок — товары для зимнего отдыха (в том числе лыжи и коньки), электроника и бытовая техника, DIY-товары («сделай сам») для ремонта.
Средняя посещаемость интернет-магазинов выросла на 25—30% по сравнению с обычным днём.
Наибольшую активность традиционно проявили Москва и Московская область (25% от всероссийской выручки в «Киберпонедельник»), Татарстан (18%) и Санкт-Петербург (13%).
Ранее URA.RU сообщило, что сумма минимальной заработной платы на Ямале в 2018 году может достичь 24,6 тыс. рублей.