В МИД рассказали о намерениях России сотрудничать с США в области предотвращения кибератак

Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских в интервью РИА Новости рассказал о том, что Москва направила Вашингтону предложение о сотрудничестве в области кибербезопасности, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

«Есть соглашение (между Россией и США. — RT) о мерах доверия в киберпространстве (с 2013 года. — RT). Пресса в своё время назвала этот документ первым соглашением по предотвращению кибервойны. И это действительно так, потому что оно охватывает практически весь спектр подобных угроз», — рассказал он.

По его словам, направленное американским партнёрам предложение, в частности, касается усовершенствования многих существующих договорённостей.

«Мы официально передали администрации Трампа предложение обсудить и эту тему, адаптировав принцип Соглашения о предотвращении конфликтов. Они его рассматривают», — заключил Крутских.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», подчеркнул необходимость развивать цифровые технологии в том числе для того, чтобы решать существующие проблемы в области обеспечения безопасности.