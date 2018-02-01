В Печатниках построят парк с трассами для мотокросса и картинга

Короткая ссылка
В столичном районе Печатники построят новый городской парк, сообщает m24. Его разместят на месте бывшей несанкционированной свалки бытовых отходов.

«Мы весной приступим к строительству спортивного парка. Здесь будет трасса мотокросса, картинга, дрифта, по вашей просьбе сделаем обустроенную набережную, спортивные детские площадки», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, по плану парк будет запущен в сентябре-октябре. Как отметил Собянин, к осени все работы по созданию спортивных объектов должны быть завершены.

Второй этап рекультивации данной территории начнётся весной. Это будет строительство парка технических видов спорта и прогулочной зоны у Москвы-реки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве появится велодром для экстремальных видов спорта.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru