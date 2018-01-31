В НАО утвердили перечень избирательных комиссий для досрочного голосования

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В Ненецком автономном округе утвердили перечень из 15 участковых избирательных комиссий для досрочного голосования на президентских выборах, сообщает «ПолитЭксперт».

Правом голоса до официального начала выборов будут обладать сотрудники нефтегазодобывающих предприятий и подрядных организаций, которые в силу рабочего процесса не смогут проголосовать 18 марта.

Ещё десять избирательных комиссий поедут в оленеводческие хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы.

Процедуру досрочного голосования откроют 25 февраля.

Ранее ФАН сообщало, что центр мониторинга и call-центр будут работать при Общественной палате в день выборов.

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