В НАО утвердили перечень избирательных комиссий для досрочного голосования
Правом голоса до официального начала выборов будут обладать сотрудники нефтегазодобывающих предприятий и подрядных организаций, которые в силу рабочего процесса не смогут проголосовать 18 марта.
Ещё десять избирательных комиссий поедут в оленеводческие хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы.
Процедуру досрочного голосования откроют 25 февраля.
Ранее ФАН сообщало, что центр мониторинга и call-центр будут работать при Общественной палате в день выборов.