В Курганской области детсад обязали выплатить ребёнку компенсацию морального вреда

Детсад в селе Кетово обязали выплатить ребёнку компенсацию морального вреда, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Курганской области.

По имеющимся данным, мальчик толкнул девочку, когда оба были вне поля зрения сотрудников. У неё зафиксировали многочисленные ссадины.

«После получения травмы девочка испытала нравственные и физические страдания», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в Кетовский районный суд, который удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с учреждения 10 тыс. руб. Заведующую детсадом привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее портал Nation News сообщал, что ребёнок получил серьёзные травмы в музыкальной школе под Санкт-Петербургом.