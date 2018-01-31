В Курганской области детсад обязали выплатить ребёнку компенсацию морального вреда
По имеющимся данным, мальчик толкнул девочку, когда оба были вне поля зрения сотрудников. У неё зафиксировали многочисленные ссадины.
«После получения травмы девочка испытала нравственные и физические страдания», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура обратилась в Кетовский районный суд, который удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с учреждения 10 тыс. руб. Заведующую детсадом привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее портал Nation News сообщал, что ребёнок получил серьёзные травмы в музыкальной школе под Санкт-Петербургом.