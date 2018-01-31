В Курганской области детсад обязали выплатить ребёнку компенсацию морального вреда

Короткая ссылка
Детсад в селе Кетово обязали выплатить ребёнку компенсацию морального вреда, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Курганской области.

По имеющимся данным, мальчик толкнул девочку, когда оба были вне поля зрения сотрудников. У неё зафиксировали многочисленные ссадины.

«После получения травмы девочка испытала нравственные и физические страдания», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в Кетовский районный суд, который удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с учреждения 10 тыс. руб. Заведующую детсадом привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее портал Nation News сообщал, что ребёнок получил серьёзные травмы в музыкальной школе под Санкт-Петербургом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru