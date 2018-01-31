Источник рассказал подробности инцидента со стрельбой в московском бизнес-центре

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Мужчина, открывший стрельбу в московском бизнес-центре «Святогор», ранил одного из предпринимателей, после чего скрылся пешком, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полиция разыскивает подозреваемого. Предположительно, он приехал на машине и после преступления оставил её возле бизнес-центра, а с места ЧП скрылся пешком», — рассказали агентству.

По данным полиции, раненый бизнесмен госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в бизнес-центре «Святогор» у станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба.

Позднее стало известно, что злоумышленник выстрелил в предпринимателя.

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