На космодроме Плесецк проходят испытания перспективного ракетного комплекса

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На космодроме Плесецк в городе Мирном создали инфраструктуру для бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования. Об этом на Едином дне приёмки военной продукции заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

«На 1-ом ГИК в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования», — цитирует Иванова РИА Новости.

Предположительно, речь идёт об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».

Ранее сообщалось, что первые испытания МБР «Сармат» должны были пройти в конце 2017 года.

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