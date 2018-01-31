На космодроме Плесецк проходят испытания перспективного ракетного комплекса
На космодроме Плесецк в городе Мирном создали инфраструктуру для бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования. Об этом на Едином дне приёмки военной продукции заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.
«На 1-ом ГИК в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования», — цитирует Иванова РИА Новости.
Предположительно, речь идёт об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».
Ранее сообщалось, что первые испытания МБР «Сармат» должны были пройти в конце 2017 года.
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