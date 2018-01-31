На космодроме Плесецк проходят испытания перспективного ракетного комплекса

На космодроме Плесецк в городе Мирном создали инфраструктуру для бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования. Об этом на Едином дне приёмки военной продукции заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.