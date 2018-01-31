В Вологде СК проверяет сообщения СМИ о наезде машины депутата на школьницу

Короткая ссылка
Следователи проверяют данные СМИ о наезде автомобиля под управлением депутата областного парламента на школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Вологодской области.

«По данным средств массовой информации, накануне на улице Ленинградской в Вологде автомашина под управлением депутата Законодательного собрания области при повороте со стороны улицы Псковской совершила наезд на 15-летнюю школьницу», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Nation News передавало, что в Великом Новгороде автомобиль сбил 11-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru