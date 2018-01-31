В Вологде СК проверяет сообщения СМИ о наезде машины депутата на школьницу

Следователи проверяют данные СМИ о наезде автомобиля под управлением депутата областного парламента на школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Вологодской области.

«По данным средств массовой информации, накануне на улице Ленинградской в Вологде автомашина под управлением депутата Законодательного собрания области при повороте со стороны улицы Псковской совершила наезд на 15-летнюю школьницу», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Nation News передавало, что в Великом Новгороде автомобиль сбил 11-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.