В Кировской области 31 января ожидается гололедица

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ГУ МЧС России по Кировской области рассказало о погоде в регионе в среду, 31 января, сообщает progorod43.ru.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер будет юго-восточный, южный, 7—12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -10...-15 °C, при прояснениях до -20 °C. Днём температура воздуха составит -8...-13 °C. На дорогах будет накат и гололедица, местами снежные заносы.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в конце января — начале февраля.

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