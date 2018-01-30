В Кировской области 31 января ожидается гололедица

ГУ МЧС России по Кировской области рассказало о погоде в регионе в среду, 31 января, сообщает progorod43.ru.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер будет юго-восточный, южный, 7—12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -10...-15 °C, при прояснениях до -20 °C. Днём температура воздуха составит -8...-13 °C. На дорогах будет накат и гололедица, местами снежные заносы.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в конце января — начале февраля.