В прокуратуре не исключили возможность обжалования приговора врачу-гематологу Мисюриной

Прокуратура Москвы может обжаловать приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая была осуждена на два года колонии за смерть пациента. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Приговор Черёмушкинского районного суда города Москвы пока не вступил в законную силу и изучается прокуратурой ЮЗАО города Москвы на предмет возможности его апелляционного обжалования», — сказала Нефедова, сообщает РИА Новости.

По её словам, при наличии оснований прокуратура внесёт апелляционное представление и примет участие в его рассмотрении.

Ранее защита Мисюриной подала жалобу на приговор в Черёмушкинский суд Москвы.