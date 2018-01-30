В прокуратуре не исключили возможность обжалования приговора врачу-гематологу Мисюриной

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Прокуратура Москвы может обжаловать приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая была осуждена на два года колонии за смерть пациента. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Приговор Черёмушкинского районного суда города Москвы пока не вступил в законную силу и изучается прокуратурой ЮЗАО города Москвы на предмет возможности его апелляционного обжалования», — сказала Нефедова, сообщает РИА Новости.

По её словам, при наличии оснований прокуратура внесёт апелляционное представление и примет участие в его рассмотрении.

Ранее защита Мисюриной подала жалобу на приговор в Черёмушкинский суд Москвы.

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