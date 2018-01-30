Пореченков рассказал о главных задачах в рамках работы с молодёжью в России
- Михаил Пореченков
- РИА Новости
Об этом актёр проинформировал в ходе встречи президента с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах.
«Встречаться с молодёжью, с избирателями. В учебные заведения приезжать: мы часто ездим по регионам, только что из Дагестана (прибыли. — RT). Встречались с молодёжью там, разговаривали, спрашивали, какие проблемы, что нужно делать, чтобы молодёжь там оставалась, как развиваться. Любую задачу, поставленную лидером, мы будем выполнять... Наших надо поддерживать. Я петербуржец — вернее, ленинградец! Поэтому мы своих поддерживаем», — заявил Пореченков RT.
Актёр добавил, что «самое главное — это работа в регионах».
Ранее Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами подчеркнул необходимость вести «прямой диалог с избирателями».
29 января сообщалось, что подписи избирателей в поддержку Путина переданы в Центризбирком вместе с другими документами для регистрации кандидата.
RT ведёт трансляцию мероприятия.