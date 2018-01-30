Путин рассказал о проблемах в связи с анонимностью в интернете

Российский лидер Владимир Путин заявил, что анонимность интернета является демократией, но с другой стороны, это создаёт проблемы, в связи с чем обществу необходимо оградить себя от деструктивных сил в сети.

«Анонимность интернета, она, с одной стороны, вроде как хорошо — демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами неизвестно кто прячется. Действительно, сейчас же не 1937 год — что хочешь, то и говори, тем более в интернете», — отметил Путин на встрече со своими доверенными лицами.

По его словам, общество должно ограждать себя от «каких-то деструктивных сил».

«Мы уже ввели определённые ограничения, связанные с распространением суицидов, педофилии, терроризмом. Но сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись», — добавил Путин.

Ранее в Совете Федерации заявили, что во «ВКонтакте», Telegram, WhatsApp информация о жестокости, насилии, экстремизме среди детей активно распространяется и никем не контролируется.

В Совфеде также предложили ввести административную ответственность для руководства и сотрудников социальных сетей за распространение противоправного контента.

RT ведёт трансляцию мероприятия.