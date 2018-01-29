В Карелии уничтожили более 550 кг санкционной продукции

На полигоне в карельском городе Сортавала уничтожили более 550 кг санкционной продукции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Россельхознадзора.

Отмечается, что речь идёт о сыре и сливочном масле, которые пытались ввезти через пограничный пропускной пункт «Вяртсиля» два жителя республики.

Ввоз животноводческой продукции из Финляндии запрещён президентским указом.

«Госинспектором управления Россельхознадзора составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП России и выписан штраф», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге уничтожили почти 150 кг санкционных продуктов.