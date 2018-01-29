Путин назначил посла России в Экваториальной Гвинее

Президент России Владимир Путин назначил российским послом в Экваториальной Гвинее Анатолия Башкина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Башкина Анатолия Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея по совместительству», — говорится в указе президента.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Михаила Галузина послом России в Японии.