Титов сдаст в ЦИК подписи в свою поддержку 30 января

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов во вторник, 30 января, передаст подписи в поддержку выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба его штаба.

«30 января Титов сдаст в ЦИК России подписи, которые были собраны за него как за кандидата в президенты России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак передаст в ЦИК подписи в свою поддержку 31 января.