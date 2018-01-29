Титов сдаст в ЦИК подписи в свою поддержку 30 января

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов во вторник, 30 января, передаст подписи в поддержку выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба его штаба.

«30 января Титов сдаст в ЦИК России подписи, которые были собраны за него как за кандидата в президенты России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак передаст в ЦИК подписи в свою поддержку 31 января.

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