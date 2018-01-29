В Совфеде прокомментировали обвинения британских спецслужб в адрес министра обороны страны

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в своём Facebook прокомментировал обвинения британских спецслужб в адрес министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

«Честно говоря, эта информация просто удручает... Наверное, от человека, шагнувшего за последние три-четыре года из кресла секретаря премьер-министра на ключевую должность министра обороны трудно ожидать чего-либо другого», — написал он.

При этом Клинцевич отметил, что обвинения британских спецслужб в разглашении министром обороны страны секретных данных находятся «за гранью здравого смысла».

Ранее СМИ сообщали, что руководство британских спецслужб обвинило Уильямсона в паникёрстве после того, как глава оборонного ведомства заявил о способности России уничтожить жизненно важную инфраструктуру Великобритании и спровоцировать таким образом «панику и хаос».

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