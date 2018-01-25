На ремонт дорог в Ленинградской области направят 230 млн рублей

Для проведения ремонтных работ на дорогах Ленинградской области из местного бюджета направят 230 млн рублей, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Денежные субсидии выделят для 212 муниципальных образований. Ранее губернатор области Александр Дрозденко рекомендовал районным администрациям лично контролировать, как используются средства, направленные из бюджета, для гарантии качественного выполнения намеченных планом работ. Также телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье в 2017 году отремонтировали рекордное количество дорог.