На ремонт дорог в Ленинградской области направят 230 млн рублей

Короткая ссылка
Для проведения ремонтных работ на дорогах Ленинградской области из местного бюджета направят 230 млн рублей, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Денежные субсидии выделят для 212 муниципальных образований.

Ранее губернатор области Александр Дрозденко рекомендовал районным администрациям лично контролировать, как используются средства, направленные из бюджета, для гарантии качественного выполнения намеченных планом работ.

Также телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье в 2017 году отремонтировали рекордное количество дорог.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru