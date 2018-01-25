Защита осуждённого за педофилию священника Грозовского обжаловала его приговор

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Защита осуждённого за педофилию священника Глеба Грозовского подала апелляционную жалобу на приговор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Уткина.

«Апелляция подана сегодня в Ленинградский областной суд», — заявил он.

17 января Приозёрский городской суд Ленинградской области приговорил священника и бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» Глеба Грозовского к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трёх девочек.

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