Защита осуждённого за педофилию священника Грозовского обжаловала его приговор
Защита осуждённого за педофилию священника Глеба Грозовского подала апелляционную жалобу на приговор.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Уткина.
«Апелляция подана сегодня в Ленинградский областной суд», — заявил он.
17 января Приозёрский городской суд Ленинградской области приговорил священника и бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» Глеба Грозовского к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трёх девочек.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.