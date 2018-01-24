В Крыму заработали 155 пунктов обогрева
Как отметил начальник главка Сергей Шахов, в настоящее время спасатели в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий и оперативной обстановки.
«В готовности для оказания помощи на сложных участках автодорог полуострова находятся оперативные группы крымских спасателей, а также передвижные, мобильные пункты обогрева главного управления», — рассказал Шахов.
По прогнозу Гидрометцентра, холодная погода будет стоять в Крыму до конца недели.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появилось пять пунктов обогрева.