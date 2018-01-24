В Крыму заработали 155 пунктов обогрева

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В Крыму заработали 155 стационарных пунктов обогрева, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Как отметил начальник главка Сергей Шахов, в настоящее время спасатели в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий и оперативной обстановки.

«В готовности для оказания помощи на сложных участках автодорог полуострова находятся оперативные группы крымских спасателей, а также передвижные, мобильные пункты обогрева главного управления», — рассказал Шахов.

По прогнозу Гидрометцентра, холодная погода будет стоять в Крыму до конца недели.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появилось пять пунктов обогрева.

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