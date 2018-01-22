Защита обжаловала продление домашнего ареста Серебренникову

Адвокаты обжаловали продление домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Царёву.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвокатов Харитонова и Литвиновой в защиту обвиняемого Серебренникова на постановление суда о продлении последнему срока домашнего ареста», — сказала она.

Дата и время рассмотрения жалобы пока неизвестны.

Ранее суд продлил домашний арест Серебренникову до 19 апреля.

В конце августа 2017 года Серебренникова поместили под домашний арест.

Его обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».