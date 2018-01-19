Съёмочная группа испанской редакции RT получила премию Союза журналистов Москвы

Съёмочная группа программы «Список Эрика» испанской редакции телеканала RT стала лауреатом премии Союза журналистов Москвы.

«Награждается съёмочная группа испанской редакции телеканала RT (шеф-редактор Анна Куропатова) за создание программы «Города чемпионата мира по футболу 2018 года: Москва», — говорится в дипломе, вручённом журналистам.

Программа RT «Футбольные записки Эрика: Москва», которая входит в серию программ о российских городах — хозяевах матчей чемпионата мира 2018 года, посвящена достопримечательностям российской столицы. В ней рассказывается о том, где и как турист может провести свой досуг, находясь в Москве в преддверии одного из матчей.

16 января сообщалось, что телеканал RT первым из российских брендов завоевал высшую награду премии Adweek ARC Awards, которая отмечает самые инновационные проекты в области рекламы и медиа.