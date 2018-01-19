Съёмочная группа испанской редакции RT получила премию Союза журналистов Москвы

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Съёмочная группа программы «Список Эрика» испанской редакции телеканала RT стала лауреатом премии Союза журналистов Москвы.
Съёмочная группа испанской редакции RT получила премию Союза журналистов Москвы
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«Награждается съёмочная группа испанской редакции телеканала RT (шеф-редактор Анна Куропатова) за создание программы «Города чемпионата мира по футболу 2018 года: Москва», — говорится в дипломе, вручённом журналистам.

Программа RT «Футбольные записки Эрика: Москва», которая входит в серию программ о российских городах — хозяевах матчей чемпионата мира 2018 года, посвящена достопримечательностям российской столицы. В ней рассказывается о том, где и как турист может провести свой досуг, находясь в Москве в преддверии одного из матчей.

16 января сообщалось, что телеканал RT первым из российских брендов завоевал высшую награду премии Adweek ARC Awards, которая отмечает самые инновационные проекты в области рекламы и медиа.

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