Двум жителям США предъявлены обвинения по факту разрушения 50 пчелиных ульев
Отмечается, что двое задержанных являются несовершеннолетними 12 и 13 лет.
По данным полиции, они повредили оборудование, хранящееся на ферме, и перевернули 50 ульев.
Boys arrested after vandalism that killed 500,000 bees on iowa honey farm https://t.co/JraTGOHdar— HuffPost (@HuffPost) 19 января 2018 г.
По словам владельцев фермы, ущерб от произошедшего оценивается в $60 тыс.
В декабре сообщалось, что в американском Сиу-Сити, штат Айова, вандалы разрушили около 50 ульев, что привело к гибели не менее 500 тыс. пчёл.