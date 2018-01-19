Двум жителям США предъявлены обвинения по факту разрушения 50 пчелиных ульев

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Двум жителям американского штата Айова предъявлены обвинения по факту разрушения 50 пчелиных ульев. Об этом сообщает The Huffington Post со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что двое задержанных являются несовершеннолетними 12 и 13 лет.

По данным полиции, они повредили оборудование, хранящееся на ферме, и перевернули 50 ульев.

По словам владельцев фермы, ущерб от произошедшего оценивается в $60 тыс.

В декабре сообщалось, что в американском Сиу-Сити, штат Айова, вандалы разрушили около 50 ульев, что привело к гибели не менее 500 тыс. пчёл.

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США
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