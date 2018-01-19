Одноклассники напавшего на школу в Бурятии рассказали о его увлечениях

Одноклассники подростка, напавшего с топором на школу в Бурятии, рассказали о его увлечениях.

Как передаёт kp.ru, одна из девочек сообщила, что он серьёзно увлекается аниме-злодеями — отрицательными персонажами из японских мультфильмов.

Также школьники рассказали, что подросток недавно удалился из всех социальных сетей.

По их словам, пострадавшая при нападении учительница преподаёт изобразительное искусство.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на школу №5, расположенную в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ, пострадали семь человек. Нападавший, действовавший в одиночку, задержан и находится в больнице.