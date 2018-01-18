В Симферополе школьник ранил соученика из пневматического пистолета
«Инцидент произошёл сегодня в гимназии. Ученик ранил другого ученика из пневматического пистолета. Рана неглубокая, пулька застряла под кожей, её извлекли быстро, оказали медицинскую помощь и отпустили домой», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно прибыла министр образования, назначившая служебную проверку инцидента. Кроме того, проверка будет проведена правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в Москве ученик гимназии попытался пронести в образовательное учреждение ножи.
15 января в пермской школе произошло нападение с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек.