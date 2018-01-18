В Симферополе школьник ранил соученика из пневматического пистолета

Ученик седьмого класса гимназии №1 Симферополя ранил в ногу учащегося пятого класса из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи региона.

«Инцидент произошёл сегодня в гимназии. Ученик ранил другого ученика из пневматического пистолета. Рана неглубокая, пулька застряла под кожей, её извлекли быстро, оказали медицинскую помощь и отпустили домой», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно прибыла министр образования, назначившая служебную проверку инцидента. Кроме того, проверка будет проведена правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Москве ученик гимназии попытался пронести в образовательное учреждение ножи.

15 января в пермской школе произошло нападение с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек.