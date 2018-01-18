Суд освободил экс-председателя Нацбанка Абхазии, обвиняемого в хищении денег у Этуша
Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия, обвиняемый в хищении денег у актёра Владимира Этуша, освобождён из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение о продлении ему срока ареста, отказала следствию в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения, 15 января отвезли документы об освобождении в СИЗО», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что затем следователь отозвал из Тверского суда Москвы новое ходатайство о продлении ареста.
В начале ноября 2017 года сообщалось, что Этушу вернули украденные 28 млн рублей.
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